Dune et Last Night in Soho au TIFF

Les toutes premières présentations IMAX de Dune, de Denis Villeneuve, auront lieu à Toronto et à Montréal, a annoncé mercredi le Festival international du film de Toronto (TIFF), qui renouera avec un grand nombre de projections en salles du 9 au 18 septembre.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Ces projections « exclusives » du plus récent opus du réalisateur québécois précéderont sa sortie officielle aux États-Unis, prévue le 1er octobre. Le long métrage ô combien attendu, adapté d’un roman de science-fiction de Frank Herbert et mettant en vedette Timothée Chalamet, sera présenté en première mondiale à la Mostra de Venise une semaine plus tôt, le 3 septembre. Les détails autour des visionnages IMAX de Dune dans les deux métropoles restent à annoncer.

Le TIFF a par ailleurs dévoilé mercredi un échantillon de la centaine de films qui seront présentés en sélection officielle. Parmi eux : Le Bal des folles, drame historique de Mélanie Laurent, Last Night in Soho, thriller psychologique d’Edgar Wright, ainsi que les documentaires Dionne Warwick : Don’t Make Me Over (Dave Wooley) et Jagged (Alison Klayman), sur la chanteuse ontarienne Alanis Morissette.

Le Canada sera entre autres représenté par Charlotte (Eric Warin et Tahir Rana), Night Raiders (Danis Goulet) et Lakewood (Philip Noyce).

Les longs métrages internationaux Belfast (Kenneth Branagh) Benediction (Terence Davies), Petite Maman (Céline Sciamma), Guilty (Antoine Fuqua) et The Starling (Theodore Melfi) font aussi partie de la sélection partielle annoncée mercredi.

« Ce fut une année difficile et nous sommes ravis d’être de retour », a déclaré Cameron Bailey, directeur artistique et codirecteur du TIFF, dans un communiqué.

En 2020, l’essentiel de la programmation a été présenté par les voies numériques, pandémie oblige. Les organisateurs, cette fois, ont bon espoir que les festivaliers pourront renouer avec l’« expérience théâtrale ». « Nous sommes confiants quant au retour des projections en personne, alors que la province et le pays accélèrent la campagne de vaccination », a indiqué le Dr Peter Nord, consultant du TIFF en matière de santé et de sécurité.

La plateforme numérique du festival subsistera pour satisfaire les cinéphiles internationaux qui ne pourront pas faire le voyage.