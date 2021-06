James Mason et Judy Garland dans le film A Star is Born.

Du 1er juillet au 31 août, la Cinémathèque québécoise présentera le cycle estival MUSIQUE ! où l’on fera place aux films chantés, aux comédies musicales, aux projections-évènements et autres œuvres de cet art qui, comme le dit l’expression, adoucit les mœurs.

André Duchesne La Presse

Forte d’une centaine de films, la programmation touchera à différents styles musicaux dont le jazz (Shadows), le rock (Jailhouse Rock), la musique brésilienne (Orfeu Negro), la chanson (Pas sur la bouche), la performance (Funny Face), etc.

Les nostalgiques pourront ainsi revoir la version de 1954 du classique A Star is Born avec Judy Garland. Les adeptes de films-cultes retrouveront avec plaisir l’incontournable The Rocky Horror Picture Show et ses personnages colorés du Dr Frank-N-Furter, Janet Weiss, Eddie et autres Transylvaniens.

La programmation comprend enfin trois projections-évènements dont VIVRE – Le spectacle spectral avec Klô Pelgag, Renegade Breakdown Live, un film-concert réalisé par le cinéaste Denis Côté et mettant en vedette le groupe montréalais Marie Davidson & L’œil nu et le long métrage At State’s End ! du groupe post-rock atmosphérique Godspeed You ! Black Emperor.

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Audrey Hepburn dans le film Funny Face.

Une exposition accompagne le cycle et se penche sur la façon de rendre compte, graphiquement, des mélodies, des rythmes et des styles.

La mise en vente des billets pour les projections s’amorce le 22 juin sur le site cinematheque.qc.ca.