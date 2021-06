Les actrices Carey Mulligan (sur la photo) et Zoe Kazan transposeront au grand écran l’enquête des deux journalistes du New York Times sur les allégations d’inconduites sexuelles du producteur américain Harvey Weinstein.

Un premier long métrage de fiction sur l’ex-magnat d’Hollywood Harvey Weinstein, condamné pour agression sexuelle et viol en 2020, doit entamer sa production cet été, a dévoilé lundi Universal Pictures.

Léa Carrier

La Presse

Le film, basé sur le livre She Said, qui relate l’enquête du New York Times sur les allégations d’inconduites sexuelles du producteur américain, suivra le parcours des deux journalistes qui ont suivi l’affaire, Megan Twohey et Jodi Kantor.

Ce sont les actrices Carey Mulligan et Zoe Kazan qui doivent transposer au grand écran le travail des deux femmes, dont le reportage publié en octobre 2017 leur a valu le prix Pulitzer.

Le film sera réalisé par la cinéaste allemande Maria Schrader sur un scénario de Rebecca Lenkiewicz (Oscar du meilleur scénario).

Rappelons qu’à la suite de sa publication, l’enquête du New York Times encouragea une centaine de femmes à prendre la parole contre Weinstein et à dénoncer ses inconduites sexuelles. En mars 2020, il a été formellement condamné à 23 ans de prison.

Le scandale Weinstein a déjà inspiré bien des documentaires et des séries télévisées, dont The Assistant et The Morning Show.