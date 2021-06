(Rome) L’acteur américain Kevin Spacey - dont la carrière avait volé en éclats en 2017 suite à des accusations d’agressions sexuelles aux États-Unis -revient au cinéma avec le coup d’envoi mercredi d’un tournage à Turin (nord de l’Italie), a annoncé la production.

Agence France-Presse

Le comédien deux fois oscarisé campera un second rôle dans ce long métrage dirigé par le réalisateur italien Franco Nero, qui joue aussi le rôle principal, indique un communiqué qui met en avant le « grand retour au cinéma » de l’Américain.

Le film intitulé L’uomo che disegno Dio (L’homme qui dessine Dieu) raconte l’histoire d’un vieil homme solitaire et aveugle, qui possède le don de dessiner au fusain le portrait de n’importe qui en entendant sa voix. Son secret va être dévoilé au grand jour par une émission télévisée qui va le rendre célèbre, avec son lot de jalousies, comme une fausse accusation de pédophilie émanant de l’un de ses élèves.

Kevin Spacey interprétera un détective enquêtant sur le cas, « prêt à faire n’importe quoi pour accroître sa notoriété », explique le synopsis du long métrage. Il est doté d’un budget de 1,5 million d’euros, a précisé la production à l’AFP.

La vague d’accusations qui avait arrêté net la carrière de Kevin Spacey à la fin de 2017 a correspondu avec l’émergence du mouvement #metoo, né de l’affaire Harvey Weinstein. Limogé de la série House of Cards dont il était la vedette en jouant un homme politique sans scrupules, il fut aussi effacé d’un film de Ridley Scott, All the Money in the World.

Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2018, avec la sortie du film Billionaire Boys Club.

Des poursuites pour attentat à la pudeur et agression sexuelle avaient été abandonnées en juillet 2019 contre l’acteur dans l’État du Massachusetts.