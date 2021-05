La direction de Québec Cinéma a annoncé ce vendredi qu’à l’instar des longs métrages de fiction, tous les longs métrages documentaires ayant été présentés dans les salles de cinéma du Québec au cours de la dernière année sont aussi éligibles au prix du public. Vingt-neuf longs métrages sont ainsi en lice, plutôt que les 16 initialement annoncés.

Marc-André Lussier

La Presse

Quand la liste des finalistes fut dévoilée le 26 avril, cette règle de retenir seulement les films de fiction dans la catégorie où le lauréat est désigné par un vote populaire, a suscité une polémique. Les Rose, de Félix Rose, était en effet absent de la fête, même si, en réalité, le documentaire s’est placé au 5e rang des plus grands succès populaires en 2020. Québec Cinéma vient de rectifier le tir en invitant au bal les 13 longs métrages documentaires sortis en salle au cours de l’année.

La liste des films éligibles pour le prix du public se lit donc comme suit :

Fictions :

Le Club Vinland ; La Déesse des mouches à feu ; Félix et le trésor de Morgäa ; Flashwood ; Jusqu’au déclin ; Like a House on Fire ; Mon cirque à moi ; Mont Foster ; My Salinger Year ; Nadia, Butterfly ; Les Nôtres ; Rustic Oracle ; Le Sang du pélican ; Slaxx ; Target Number One et We Had It Coming.

Documentaires :

Errance sans retour ; Femmes des casernes ; Je m’appelle humain ; Jongué, carnet nomade ; Journal de Bolivie ; Jukebox : un rêve américain fait au Québec ; La mer entre nous ; Les Rose ; Loin de Bachar ; Passage ; Sisters : Dream & Variations ; Tant que j’ai du respir dans le corps et Un Vrai Gentleman.

Québec Cinéma tient cependant à rappeler que tous les assouplissements des règles apportés au Gala cette année sont exceptionnels et non récurrents.

Rappelons que cinq longs métrages sont cités 10 fois ou plus dans la prochaine course aux trophées Iris. La déesse des mouches à feu part avec une légère longueur d’avance avec 15 sélections, mais Souterrain et Le club Vinland, avec 13 chacun, My Salinger Year, avec 11, et Target Number One, avec 10, suivent de très près.

Le 22e Gala Québec Cinéma, animé cette année par la comédienne Geneviève Schmidt, se tiendra le 6 juin sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé. Didier Lucien animera de son côté le Gala Artisans Québec Cinéma que diffusera Ici ARTV le 3 juin.