Cinq longs métrages sont cités 10 fois ou plus dans la prochaine course aux trophées Iris. La déesse des mouches à feu part avec une légère longueur d’avance avec 15 sélections, mais Souterrain et Le club Vinland, avec 13 chacun, My Salinger Year, avec 11, et Target Number One, avec 10, suivent de très près.

Marc-André Lussier

La Presse

Des cinq longs métrages retenus dans la catégorie du meilleur film québécois de l’année, quatre d’entre eux sont aussi en lice dans les catégories de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Seul Nadia, Butterfly, de Pascal Plante, fait exception en étant cité uniquement dans la catégorie reine, cédant la place dans les deux autres à Daniel Roby et son film Target Number One.

Les 15 sélections attribuées à La déesse des mouches à feu, cette adaptation cinématographique du roman de Geneviève Pettersen dont Catherine Léger a signé le scénario et Anaïs Barbeau-Lavalette, la réalisation, viennent couronner une année marquée par quelques interruptions. La carrière du film, lancé l’an dernier à la Berlinale, fut en effet coupée en plein envol l’automne dernier à cause de la pandémie, mais a finalement obtenu un beau succès public au printemps, même si les circonstances de diffusion étaient plus difficiles.

Plusieurs des artisans du film sont en lice pour un prix Iris, y compris plusieurs des actrices et acteurs : Éléonore Loiselle et Caroline Néron pour la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien ; Robin L’Houmeau et Normand D’Amour pour la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien ; sans oublier Kelly Depeault, finaliste dans la catégorie Révélation de l’année.

On peut en dire autant de Souterrain. Le nouveau film de Sophie Dupuis, dont la nouvelle date de sortie devrait être annoncée bientôt, fait aussi très belle figure. James Hyndman et Théodore Pellerin sont en lice pour la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien, et Joakim Robillard se retrouve finaliste dans la catégorie Révélation de l’année, avec, en plus de Kelly Depeault, Jasmine Lemée (Mon cirque à moi), Rosalie Pépin (Vacarme) et Arnaud Vachon (Le club Vinland).

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À égalité avec Souterrain, Le club Vinland, qui fut récemment retiré de l’affiche pour reprendre sa carrière en salle plus tard, pourrait aussi faire le plein de trophées Iris. Retenu dans 13 catégories, le film de Benoît Pilon pourrait notamment se distinguer grâce à Sébastien Ricard, cité pour la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, et Rémy Girard, cité en rôle de soutien.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Signalons la présence de deux actrices américaines parmi les finalistes, grâce à leur performance dans My Salinger Year, de Philippe Falardeau. Margaret Qualley est en effet citée pour la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, et Sigourney Weaver, finaliste dans la catégorie du rôle de soutien.

Signalons par ailleurs la belle performance de Target Number One, de Daniel Roby, finaliste dans pas moins de 10 catégories, valant notamment à Antoine Olivier Pilon d’être sélectionné dans la catégorie du premier rôle.

Le Prix Hommage sera décerné à l’Association coopérative de productions audio-visuelles, mieux connue sous le nom de l’ACPAV, qui célèbre son 50e anniversaire d’existence cette année.

En cette année particulière, la direction de Québec Cinéma a par ailleurs choisi de sélectionner pour le prix du public les 16 longs métrages ayant eu droit à une sortie en salle au cours des dernier mois.

Le 22e Gala Québec Cinéma, animé cette année par la comédienne Geneviève Schmidt, se tiendra le 6 juin sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé. Didier Lucien animera de son côté le Gala Artisans Québec Cinéma que diffusera Ici ARTV le 3 juin.