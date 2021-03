Le film franco-algérien Sandales blanches, de Christian Faure inaugurera les 37es Vues d’Afrique. Le festival maintient cette année son format numérique, avec 146 films en compétition et 13 hors compétition présentés du 9 au 18 avril.

Marissa Groguhé

La Presse

La programmation a été révélée mardi en présence de Maud-Salomé Ekila et Alun Be, marraine et parrain de cette édition. Quelque 21 longs métrages et 59 courts métrages de fiction, 56 documentaires ainsi que 10 films d’animation, issus de 51 pays différents seront en compétition.

Le volet Regards d’ici proposera 20 films coproduits avec la Canada, parmi lesquels 12 documentaires. Dix séries pour le web ou la télévision s’ajoutent également à la programmation.

Une centaine de films seront accessibles gratuitement en ligne pour une période de 48 heures au Canada, sur le site de Vues d’Afrique, ainsi que sur les applications mobiles et télévisions connectées de TV5.

Nouveauté cette année : le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) remettra un prix Égalité homme/femme. Des webinaires avec les cinéastes en compétition seront également présentés tout au long du festival.