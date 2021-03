Festival international du film pour enfants de Montréal

Oskar & Lily, grand lauréat

Le film autrichien Oskar & Lily, du réalisateur Arash T. Riahi, s’est imposé au Festival international du film pour enfants de Montréal en décrochant à la fois le Grand prix de Montréal décerné par le jury enfants et le Prix INIS, décerné au long métrage s’étant le plus illustré sur le plan de l’innovation et de l’originalité.