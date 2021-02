Les films Mank, The Trial of the Chicago 7, Nomadland, les séries télévisées The Crown, Schitt’s Creek et Ozark, les diffuseurs Netflix, HBO et Hulu, Jane Fonda, les gags (ou non) sur les couacs de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) sont autant d’éléments à surveiller ce soir à l’occasion de la 78e édition des Golden Globes.

André Duchesne

La Presse

Les discours de réception seront aussi à surveiller puisque, pandémie oblige, la cérémonie sera présentée en l’absence des finalistes qui se retrouveront aux quatre coins de l’Amérique.

Les deux présentatrices, Tina Fey et Amy Pohler, seront même chacune d’un côté du pays, la première à New York (The Rainbow Room), la seconde à Los Angeles (Beverly Hilton) pour la diffusion en direct sur le réseau NBC à compter de 20 h.

Les films nommés ci-haut sont ceux qui ont récolté le plus de places de finalistes. Mank, film de David Fincher consacré au scénariste Herman J. Mankiewicz (Citizen Kane) mène le bal avec 6 catégories, alors que du côté des catégories de la télévision, c’est la quatrième saison de The Crown étant aussi finaliste dans 6 catégories.

Le gala, rappelons-le, célèbre à la fois le cinéma et la télévision.

Dans la catégorie du meilleur film dramatique, les nommés sont Mank de David Fincher, The Father de Florian Zeller, Nomadland de Chloé Zhao, Promising Young Woman de Emerald Fennell et The Trial of Chicago 7 d’Aaron Sorkin.

Du côté des comédies ou films musicaux, les finalistes pour le prix du meilleur long métrage sont Borat Subsequent Moviefilm de Jason Woliner, Hamilton de Thomas Kail, Music de Sia, Palm Springs de Max Barbakow et The Prom de Ryan Murphy.

Par ailleurs, il est remarquable de noter que trois femmes font partie des cinq finalistes inscrits dans la catégorie de la meilleure réalisation. Ce sont Emerald Fennell (Promising Young Woman), Regina King (One Night in Miami) et Chloé Zhao (Nomadland). S’ajoutent David Fincher et Aaron Sorkin ci-haut nommés.

Dans les séries télévisées, cinq candidats sont en lice pour la meilleure œuvre dramatique : The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark et Ratched. Alors que dans la catégorie de la meilleure série, comédie ou musicale, les finalistes sont Emily in Paris, The Flight Attendant, The Great, Schitt’s creek et Ted Lasso.

Très populaires, les animatrices Tina Fey et Amy Pohler sont reconnues pour ne pas avoir la langue de bois. Il faudra surveiller si elles feront, en ouverture de la soirée, des remarques sur le scandale récemment dévoilé par le quotidien Los Angeles Times au sujet de voyages organisés pour des membres de la HFPA pour aller sur le plateau de tournage d’Emily in Paris.

L’affaire a de nouveau soulevé de vieilles interrogations sur l’indépendance des juges votant aux Golden Globes. On compte bien exactement 87 membres votant qui désignent les gagnants de la soirée. À titre comparatif, on dénombre environ 10 000 artisans du cinéma éligibles à voter pour la soirée des Oscars.

Un des éléments attendus de cette 78e cérémonie sera par ailleurs la remise du prix Cecil B. DeMille à la comédienne Jane Fonda. Selon le site internet IMDB, la comédienne a été nommée 15 fois aux Golden Globes et a remporté sept statuettes dont deux Henrietta Awards, une récompense qui n’existe plus mais qui était décernée à l’acteur et l’actrice préférés des votants.

Le prix Cecil B. DeMille, qui salue l’ensemble de la carrière d’un artisan du cinéma, sera donc sa huitième récompense aux Golden Globes qui s’ajoute à deux Oscars et d’innombrables autres prix.