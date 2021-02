Le duo iconique de Ocean’s Eleven se réunira dans une nouvelle comédie romantique, Ticket to Paradise.

Léa Carrier

La Presse

Dirigé par le réalisateur britannique Ol Parker (Mamma Mia ! Here we go again, The best exotic Marigold Hotel), Ticket to Paradise sera tourné plus tard dans l’année. Julia Roberts et George Clooney y joueront un couple divorcé qui se rend à Bali pour empêcher leur fille de se marier et de faire la même erreur qu’ils pensent avoir commise, 25 ans plus tôt.

Le scénario a été écrit par le nommé aux Oscars Ted Melfi (Hidden Figures), d’après une idée d’Ol Parker et du producteur Daniel Pipski. La production du film est signée par Universal Pictures et Working Title.

Après le succès de Ocean’s Eleven, les deux acteurs se sont déjà retrouvés sur les plateaux de Money Monster, thriller de Jodie Foster sorti en 2016. Récemment, George Clooney était à l’affiche de la production Netflix The Midnight Sky, tandis que Julia Roberts a participé à une saison de la série à succès Homecoming.