To All the Boys : Forever and Always

Madeleine Arthur : tourner la dernière page

La comédie romantique pour adolescents À tous les garçons : pour toujours et à jamais (To All the Boys : Forever and Always) conclut la trilogie de Netflix basée sur les livres de Jenny Han. Les histoires d’amour de Lara Jean ont conquis un large public ces dernières années. Mais les films s’intéressent aussi à l’évolution des relations familiales et amicales de l’héroïne, qui prennent un nouveau tournant dans ce dernier volet. La Presse s’est entretenue (en français !) avec la comédienne vancouvéroise Madeleine Arthur, qui interprète la meilleure amie de Lara Jean, Chris.