News of the World : western à l’eau de rose ★★★

Le western va bien à Tom Hanks. Surtout lorsqu’il campe un personnage qui lui colle à la peau, comme le capitaine Kidd, dans News of the World. Et encore plus lorsqu’il joue aux côtés d’une actrice (dans ce cas, la jeune Helena Zengel) qui rayonne et vient amender un scénario autrement quelque peu soporifique, tout en prévisibilité.