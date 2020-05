«May the Fourth be with you»: le message d'espoir de la franchise Star Wars

Afin de souligner le 4 mai, Star Wars a diffusé sur son compte YouTube un message d'espoir en ces temps incertains.

La Presse

L'entraide, la force du nombre ainsi que l'espoir que des jours meilleurs seront bientôt là, voilà ce que la vidéo véhicule, avec des images de l'univers Star Wars, de A New Hope à The Clone Wars, en passant par Solo : A Star Wars Story et non le moindre The Rise of Skywalker.

À voir en vidéo.