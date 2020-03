À défaut de pouvoir tenir sa 24e édition, le festival de courts métrages REGARD présente dix œuvres de sa sélection en exclusivité sur le site de La fabrique culturelle.

André Duchesne

La Presse

C’est ainsi que les films québécois Clebs d’Halima Ouardiri, Je finirai en prison d’Alexandre Dostie ou encore Goodbye Golovin de Mathieu Grimard sont disponible sur le site de La fabrique culturelle depuis ce matin.

> Consultez le site de La fabrique culturelle : https://www.lafabriqueculturelle.tv/

On y retrouve même le film Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) de Carol Dysinger qui a remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire le mois dernier.

Ces films seront disponibles durant dix jours sur le site internet de La fabrique culturelle.

« REGARD et La Fabrique culturelle sont partenaires depuis plusieurs années maintenant. Il était prévu que le festival se prolonge sur le web avec une sélection de coups de cœur de l’équipe de programmation (tout comme cela avait été fait au cours des cinq dernières années). Cette prolongation devient maintenant la toute première vitrine sur la programmation du festival, indique Aurélia Genay, attachée de presse chez Télé-Québec qui gère le site. La mise en ligne de cette série web revêt donc une grande importance aujourd’hui pour le rayonnement de la culture sur tout le territoire québécois. Il nous est très important, en cette période d’instabilité, d’accompagner nos partenaires et le monde culturel dans son ensemble. »

La 24e édition de REGARD qui a lieu chaque année au Saguenay devait se tenir du 11 au 15 mars, mais a été abruptement interrompue jeudi midi en raison de la pandémie de coronavirus et de la directive émise par le premier ministre François Legault de mettre fin aux rassemblements de 250 personnes et plus.