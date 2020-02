The Invisible Man : captivant jusqu’à la fin ★★★★

Le concept de l’homme invisible, mis de l’avant en 1897 par le romancier H.G. Wells et transposé maintes fois à l’écran, est exploré d’une façon inédite et troublante dans ce film, qui met à profit l’immense talent d’Elisabeth Moss. Ses efforts pour se soustraire à l’emprise d’un conjoint violent physiquement et psychologiquement et sa détermination à prouver qu’elle n’est pas folle en dépit des apparences l’entraînent à combattre un ennemi qu’elle ne voit pas. La tension est palpable du début jusqu’à la fin.