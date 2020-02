PHOTO JOEL C RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Berlin) L’Australie mise à part, la série australienne Stateless, produite par Dirty Films, une compagnie que codirige Cate Blanchett, sera diffusée sur Netflix partout dans le monde.

Marc-André Lussier

La Presse

Lancée à Berlin dans le cadre de la section Berlinale Series (la série québécoise C’est comme ça que je t’aime est présentée dans la même section), Stateless est une série dans laquelle on suit, pendant six épisodes, le parcours de quatre individus ayant maille à partir avec le système d’immigration.

« Nous ne pouvons être plus heureux à l’idée de rejoindre un public international, ont déclaré à Variety les concepteurs de la série, Cate Blanchett, Tony Ayres et Elise McCredie. Les thèmes abordés dans cette série ont une résonance universelle mais ont été entachés par le silence et la désinformation. Notre souhait est que cette série génère une discussion sur le système de protection des frontières et [la façon dont] notre humanité en a été affectée. »