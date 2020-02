Notre critique de cinéma présente ses prédictions pour huit catégories de pointe pour la soirée de demain. Bien entendu, il n'a pas eu accès aux données de Nelson.

Meilleur film

Parasite

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Parasite, de Bong Joon-ho, pourrait créer la surprise et obtenir l’Oscar du meilleur film de l’année.

Selon toute logique, et si l’on se fie aux principaux indicateurs, 1917, de Sam Mendes, devrait remporter l’Oscar suprême sans problème. Pourtant, on sent actuellement dans l’air ce petit quelque chose – appelons cela une intuition – nous laissant croire à une grande surprise au moment où le titre du film lauréat sera dévoilé. Ce faisant, Parasite s’inscrira dans l’histoire en devenant le tout premier long métrage en langue étrangère à mettre la main sur la plus prestigieuse statuette dorée. Non seulement Parasite a obtenu le prix de la meilleure distribution d’ensemble aux Screen Actors Guild Awards (entre autres prix), mais aussi les membres de l’Académie sont tombés complètement amoureux du cinéaste Bong Joon-ho au fil de la campagne. Ce dernier a même conquis le public du Tonight Show en répondant aux questions de l’animateur Jimmy Fallon en… coréen !

Le choix de Nelson

Once Upon a Time in... Hollywood

Meilleure réalisation

Sam Mendes

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Une scène de 1917, un film qui vaudra à Sam Mendes l’Oscar de la meilleure réalisation, selon Marc-André Lussier.

1917

Peut-être regretterai-je d’avoir mis Parasite en meilleur film et Sam Mendes en meilleure réalisation. Il est fort possible que les deux positions soient finalement inversées et que cette prédiction me coûte la victoire face à notre très cartésien Nelson. La raison pour laquelle je prévois le sacre de Sam Mendes dans cette catégorie est bien simple : 1917 constitue un tour de force sur le plan de la mise en scène. Cette impression d’un long plan-séquence du début à la fin (on parle ici d’une impression, car il s’agit, dans les faits, d’un enchaînement de plusieurs plans-séquences) est fort bien rendue, tout comme l’aspect immersif de cette histoire inspirée par les souvenirs du grand-père du cinéaste lors de la Première Guerre mondiale. Vingt ans après avoir reçu cet Oscar grâce à American Beauty, son premier film, Sam Mendes va répéter l’exploit.

Le choix de Nelson

Sam Mendes, 1917

Meilleure actrice

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE Depuis le lancement de Judy au festival de Telluride, Renée Zellweger est la favorite pour l’Oscar de la meilleure actrice.

Renée Zellweger

Judy

Depuis la toute première présentation de Judy au festival de Telluride, Renée Zellweger fait figure de favorite pour décrocher l’Oscar de la meilleure actrice. Ce statut n’a jamais été remis en question au fil des mois, et la comédienne a pu mettre la main sur à peu près tous les trophées remis par les différentes associations professionnelles, y compris le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame, le Screen Actors Guild Award et, dimanche dernier, le BAFTA de la meilleure actrice à Londres. Hollywood adore voir l’une ou l’un des siens triompher après une longue traversée du désert (Renée Zellweger n’avait jamais été citée depuis 2004, année où elle a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice de soutien grâce à Cold Mountain). Dans la peau de Judy Garland, l’actrice transcende complètement le film plutôt ordinaire dans lequel elle joue, dont la seule autre citation est dans la catégorie maquillage/coiffure.

Le choix de Nelson

Renée Zellweger, Judy

Meilleur acteur

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Joaquin Phoenix sera enfin consacré aux Oscars grâce à sa composition dans Joker, croit notre expert.

Joaquin Phoenix

Joker

Quand Joker a pris l’affiche, peu de temps après avoir obtenu le Lion d’or de la Mostra de Venise, nous étions plusieurs à nous demander si l’Académie oserait célébrer ce film dérangeant et peu aimable, dont la puissance dramatique est aussi en grande partie due à l’extraordinaire composition de Joaquin Phoenix. À l’arrivée, le film de Todd Phillips a été sélectionné dans 11 catégories, soit plus que n’importe quel autre candidat. L’Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix sera probablement la seule statuette qu’obtiendra Joker dans les catégories de pointe, mais cette consécration sera pleinement méritée. Phoenix, l’un des plus grands acteurs de sa génération, en est à sa quatrième citation, mais n’a encore jamais été plébiscité par l’Académie. Cette injustice sera réparée dimanche.

Le choix de Nelson

Joaquin Phoenix, Joker

Meilleure actrice de soutien

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Une victoire incontestable devrait attendre Laura Dern, hallucinante dans Marriage Story.

Laura Dern

Marriage Story

Une fois de plus, à moins d’un improbable revirement de situation, les jeux sont déjà faits dans cette catégorie. Tout comme Renée Zellweger, Joaquin Phoenix et Brad Pitt, Laura Dern a déjà pu mettre la main sur une ribambelle de prix grâce à ce rôle, parmi lesquels le Golden Globe, le Screen Actors Guild Award et le prix BAFTA. Dans Marriage Story, l’excellent drame conjugal de Noah Baumbach, l’actrice offre une composition hallucinante en se glissant dans la peau d’une avocate à travers laquelle sont incarnées toutes les caractéristiques de la mentalité bourgeoise de Los Angeles. Il s’agit d’une troisième citation aux Oscars pour une comédienne qui, en 2019, a connu une année royale, grâce aussi à ses partitions dans Little Women ainsi que dans la série Big Little Lies. Le couronnement est aussi attendu qu’incontestable.

Le choix de Nelson

Laura Dern, Marriage Story

Meilleur acteur de soutien

PHOTO FOURNIE PAR COLUMBIA PICTURES Brad Pitt a pu faire valoir son immense charisme dans Once Upon a Time in... Hollywood. Il devrait obtenir le premier Oscar de sa carrière à titre d’acteur.

Brad Pitt

Once Upon a Time in... Hollywood

L’un des temps forts de cette 92e Soirée des Oscars sera sans doute le moment où Brad Pitt montera sur la scène du Dolby Theatre pour recevoir son tout premier Oscar à titre d’acteur. Dans Once Upon a Time in... Hollywood, Quentin Tarantino a écrit pour Brad Pitt un rôle où le comédien, maintenant âgé de 56 ans, a l’occasion de mettre en valeur son immense charisme. S’étant davantage consacré à la production au cours des dernières années, Pitt brûle l’écran à chacune de ses présences en prêtant ses traits à un personnage a priori loser, qui, pourtant, ne perd jamais son cool. Brad Pitt est l’ultime star hollywoodienne – c’est pourtant Leonardo DiCaprio qui joue la vedette de cinéma dans le film de Tarantino – et l’Académie aura enfin une occasion – qu’elle ne ratera pas – de le célébrer.

Le choix de Nelson

Brad Pitt, Once Upon a Time in... Hollywood

Meilleur scénario original

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Dans la catégorie du meilleur scénario original, Parasite est le favori.

Parasite

Fort des prix récents remis par la Writers Guild Association et les BAFTA Awards en Grande-Bretagne, qui en ont fait le lauréat dans la catégorie du meilleur scénario original, Parasite naviguera sur sa vague favorable pour inscrire cette victoire aux Oscars aussi. Écrit par Bong Joon-ho et Han Jin-won, le scénario de Parasite est construit autour d’une famille habitant un appartement vétuste d’un quartier populaire de Séoul, adepte du système D, qui se retrouve employée d’une famille bourgeoise. À la fois drôle, surprenante et inquiétante, cette tragicomédie mêle habilement les genres pour illustrer brillamment comment se joue la lutte des classes dans le monde contemporain. Jamais un film lauréat de la Palme d’or du Festival de Cannes, autre qu’américain, n’aura eu un tel retentissement aux Oscars.

Le choix de Nelson

Parasite

Meilleur scénario adapté

PHOTO FOURNIE PAR SEARCHLIGHT PICTURES Jojo Rabbit figurera au tableau d’honneur grâce à sa victoire dans la catégorie du meilleur scénario adapté, estime notre journaliste.

Jojo Rabbit

Même s’il ne fait pas l’unanimité, le film de Taika Waititi peut s’appuyer sur d’ardents défenseurs. Ceux-ci voudront probablement faire en sorte que Jojo Rabbit figure au tableau d’honneur, d’autant plus que ce film vient d’obtenir le prix de la meilleure adaptation aux BAFTA britanniques, de même qu’à la cérémonie des Writers Guild Awards. En portant à l’écran le roman Caging Skies, de Christine Leunens, Taika Waititi, qui signe le scénario de son film en plus d’y jouer Hitler, a visiblement touché une corde sensible. Empruntant le ton de la comédie noire, il réussit l’exploit d’offrir un film qui fait du bien (Jojo Rabbit a obtenu le prix du public au festival de Toronto), malgré le contexte – le nazisme – dans lequel se déroule l’intrigue. Ce faisant, de solides candidats (The Irishman et Joker, notamment) resteront sur la touche.

Le choix de Nelson

Jojo Rabbit

