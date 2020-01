(Longueuil) Une partie du tournage de la prochaine version de Home Alone se déroulera à Longueuil, a annoncé jeudi la direction des communications et des affaires publiques de la municipalité.

La Presse canadienne

Les studios Disney, qui produisent le film, ont jeté leur dévolu sur le parc St. Mark, situé sur la rue Saint-Charles. En fait, l’endroit jouera le rôle de la ville de Chicago.

Selon les autorités municipales, la production a été attirée par le marché de Noël et sa cinquantaine de maisonnettes illuminées et colorées, les nombreux arbres matures et l’église St. Mark dont Longueuil vient de faire l’acquisition.

Disney avait annoncé en août dernier son intention de relancer la populaire franchise. Diverses sources indiquent que le film relatera les mésaventures d’un couple marié qui cherche à se venger d’un jeune garçon qui lui aurait volé quelque chose d’important.

La première version de Home Alone, sortie en 1990 et réalisée par Chris Columbus, avait remporté un grand succès, réalisant des recettes de 476,7 millions à l’échelle mondiale. Il mettait en vedette le jeune Macaulay Culkin qui cherchait à défendre sa maison contre un duo de voleurs imbéciles.

Deux autres longs métrages et deux téléfilms avaient suivi : Home Alone 2: Lost in New York, Home Alone 3, Home Alone 4 : Taking Back the House et Home Alone : The Holiday Heist.

Selon le site spécialisé IMDB, le film devrait sortir en décembre.