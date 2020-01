Un Harvey Weinstein, deux versions

(NEW YORK) Aussi attendu que la sortie d’un blockbuster, le procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein a finalement débuté hier au 15e étage de la Cour criminelle de New York. Les procureurs et la défense ont présenté tour à tour leurs déclarations d’ouverture au jury. Deux visions aux antipodes qui annoncent une confrontation aussi féroce que complexe au cours des semaines à venir. Présente sur place, La Presse fait le compte rendu de cette première journée de procès.