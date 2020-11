La vie de Diane Dufresne au cinéma

L’unique Diane Dufresne fera l’objet d’un film biographique produit par Christal Films a annoncé son président, Christian Larouche. Le long métrage sera scénarisé par Sylvain Guy, à qui on doit Liste noire, Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde et Mafia Inc.