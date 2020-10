On the Rocks : tendre légèreté ★★★½

Sorti en 2003, Lost in Translation a confirmé la réputation de Sofia Coppola à titre de cinéaste, quatre ans après The Virgin Suicides, un premier film très convaincant. Face à Scarlett Johansson, Bill Murray, rappelons-le, avait pu mettre en valeur une autre facette de son talent dramatique et sa performance l’avait mené à la soirée des Oscars en 2004. Quelques longs métrages plus tard, la réalisatrice de The Beguiled refait équipe avec l’acteur.