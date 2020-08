En plus d’obtenir un prix honorifique au festival Fantasia, John Carpenter donnera une leçon de cinéma.

Le cinéaste John Carpenter, figure légendaire du cinéma de genre grâce à des films comme Halloween, The Fog, Escape from New York et Vampires, recevra un prix honorifique lors du 24e Festival international de films Fantasia de Montréal, lequel se déroulera en ligne du 20 août au 2 septembre.

Marc-André Lussier

La Presse

Le 22 août, le réalisateur de Big Trouble in Little China offrira aussi une leçon de cinéma aux cinéphiles, au cours de laquelle il partagera non seulement son expérience à titre de cinéaste, mais aussi en tant que compositeur de trames musicales.

Les organisateurs ont aussi annoncé aujourd’hui les derniers titres d’une programmation comptant plus de cent films. Parmi ceux-ci, soulignons la sélection de La marina, premier long métrage que signent à titre de réalisateurs Étienne Galloy (Prank, Avant qu’on explose) et Christophe Levac (Jeune Juliette, Les invisibles). Mettant en vedette Marguerite Bouchard, Rémi Goulet, Rose-Marie Perreault et Anthony Therrien, ce film est annoncé comme étant un Slacker des années 2020.

Par ailleurs, Jumbo, un film Zoé Wittock dont les têtes d’affiche sont Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu) et Emmanuelle Bercot (Mon roi) ; Hunted, un thriller survivaliste du Français Vincent Paronnaud (Persepolis) ; et Chasing Dream, du Hongkongais Johnnie To, font aussi partie de la programmation.

Le festival prendra fin avec la présentation de The Legend of Baron To’a, du Néo-Zélandais Kiel McNaughton.

La programmation complète de la 24e édition de Fantasia est en ligne sur le site du festival :

www.fantasiafestival.com