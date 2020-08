Jay Baruchel se pose des questions

Le scénariste, réalisateur et comédien Jay Baruchel (The Trotsky, Knocked Up, Goon) propose ce vendredi le film d’horreur Random Acts of Violence, l’histoire d’un bédéiste dont l’œuvre, inspirée par un tueur en série, se mélange à la réalité. Discussion avec un Montréalais de cœur, grand partisan du Canadien, exilé à Toronto.