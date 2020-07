Jury de la Mostra : Ludivine Sagnier et Cristi Puiu aux côtés de Cate Blanchett

(Venise) L’actrice française Ludivine Sagnier, les cinéastes allemand et roumain Christian Petzold et Cristi Puiu, l’écrivain italien Nicola Lagioia, les réalisatrices britannique et autrichienne Joanna Hogg et Veronika Franz composeront le jury de la 77e Mostra de Venise présidé par la star Cate Blanchett.