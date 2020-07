Le cinéaste américain Spike Lee ouvrira la 45e édition du Toronto International Film Festival (TIFF) avec son plus récent film, American Utopia, une captation d’un spectacle de David Byrne.

André Duchesne

La Presse

« Spike Lee arrive toujours au bon moment et est en avant de son temps, déclare Cameron Bailey, directeur artistique et co-chef de la direction du TIFF. Avec l’American Utopia de David Byrne, il nous propose les jolies chansons et la joyeuse scénographie de Byrne au moment où nous en avons le plus besoin. Son film est à la fois un appel au vivre ensemble, à combattre l’injustice et, par-dessus tout, à célébrer la vie. »

La captation du spectacle de l’ancien leader des Talking Heads a eu lieu durant sa résidence au Hudson Theatre de New York entre octobre 2019 et février 2020.

La projection en première du film aura lieu le 10 septembre. Mais on ne connait pas encore tous les détails du déroulement de la soirée. En raison de la pandémie de coronavirus, on ne pouvait dire encore si la projection serait publique ou seulement en ligne.

Le TIFF aura lieu du 10 au 19 septembre.