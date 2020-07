Synopsis : Blessé au dos, un médecin désabusé et cynique (Michel Blanc) embauche un livreur pour le remplacer au pied levé pour traiter ses patients à sa place, en lui murmurant dans une oreillette les indications à suivre. Une comédie avec Paris en toile de fond qui aborde les thèmes de la filiation, des préjugés et du racisme.

Éric Moreault

Le Soleil

On ne se racontera pas d’histoire. La présence de Michel Blanc au générique de Docteur ? donne une crédibilité instantanée à la comédie douce-amère de Tristan Séguéla. L’immense acteur y livre d’ailleurs une performance à la hauteur de son talent, mais l’humoriste Hakim Jemili n’a pas à rougir de la sienne, au contraire. En résulte un divertissement pur bonheur qui fait rire et un peu réfléchir. C’est déjà plus que ce à quoi on s’attendait.

★★★

Docteur ? Comédie de Tristan Séguéla. Avec Michel Blanc et Hakim Jemili. 1 h 30.