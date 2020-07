Monteur: un métier de l’ombre sous les projecteurs

Ses outils : une paire de ciseaux, du fil de couture et beaucoup de créativité. Non, Sophie Leblond n’est pas tailleuse, mais monteuse de films et documentaires. Celle qui a collaboré avec de nombreux réalisateurs (Denis Villeneuve, Philippe Falardeau ou Louise Archambault, entre autres) accumule les distinctions, venant de remporter un prix Écran pour le montage du documentaire Alexandre le fou. Elle transmet aussi depuis peu les ficelles du métier à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Pour nous, la monteuse démonte le décor et apporte son éclairage sur ce métier de l’ombre.