Rifkin’s Festival, le prochain film de Woody Allen, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Saint-Sébastien. Il en sera même le film d’ouverture, selon le magazine américain Variety.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le lien entre cette œuvre et ce festival relève d’une certaine évidence : Rifkin’s Festival a été tourné l’an dernier dans cette ville basque et a pour toile de fond son festival de cinéma. Il s’agit d’une comédie romantique mettant notamment en vedette Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon et Sergi Lopez.

Woody Allen est sur la sellette depuis des années en raison des allégations d’agression sexuelle réitérées contre lui par sa fille Dylan Farrow au début de l’année 2018. L’annonce de la publication de son autobiographie a aussi suscité une levée de boucliers et motivé une sortie publique de Ronan Farrow, journaliste qui a contribué à dévoiler les accusations contre Harvey Weinstein.

Le fils de Woody Allen avait reproché au groupe Hachette, qui a publié Catch and Kill, livre dans lequel il revient son enquête au sujet de Harvey Weinstein, son manque d’éthique. Une autre division du même éditeur s’apprêtait en fait à publier les mémoires de son père.

Le livre de Woody Allen a finalement été publié aux États-Unis par Arcade Publishing, un éditeur indépendant, et en France chez Stock, qui est une filiale française du groupe Hachette.