La deuxième édition du Festival International du film d’histoire de Montréal (FIFHM) se poursuit jusqu’au 14 juin sur Vimeo.

André Duchesne

La Presse

Moyennant l’achat d’un accès pour 20 $, les cinéphiles et amateurs d’histoire ont accès à une trentaine de films, courts et longs, relatifs à l’histoire du Québec et d’ailleurs. Les films sont regroupés en plusieurs thèmes : patrimoine, mémoires d’eau, femmes, Moyen-Orient, guerres, etc. Des prix seront remis par un jury.

