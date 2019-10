Le cinéaste d’origine grecque Costa-Gavras sera à Montréal du 11 au 13 octobre dans le cadre de la 48e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC).

André Duchesne

La Presse

Le cinéaste, bien connu pour plusieurs films tels Z, Missing et Amen, viendra présenter sa plus récente œuvre, le long métrage Adults in the Room qui traite de la crise financière grecque de 2015.

« C’est une grande fierté d’avoir réussi à amener Costa-Gavras à Montréal. Nous avons tenté plusieurs fois de le faire au cours des dernières années, indique Zoé Protat, directrice de la programmation. Avec Adults in the Room, Costa-Gavras revient au cinéma politique. C’est d’autant plus réjouissant qu’on célèbre cette année les 50 ans de la sortie du film Z. »

Le nouveau film de Costa-Gavras sera présenté le 12 octobre au Cinéma Impérial. Pour l’occasion, il lui sera présenté un prix hommage (Louve d’honneur). Le lendemain, dimanche 13 octobre, il donnera une classe de maitre ouverte à tous.

La 48e édition du FNC comptera 318 œuvres en provenance de 72 pays, dont 63 films en premières mondiales.

Plusieurs films incontournables sont au programme dont Varda par Agnès de la regrettée Agnès Varda, Sorry We Missed You de Ken Loach, Les fleurs oubliées d’André Forcier, Douleur et gloire de Pedro Almodovar ou encore Le jeune Amhed des frères Dardenne.

Deux grands thèmes marquent la programmation, soit le féminisme et l’environnement.

Le FNC aura lieu du 9 au 20 octobre.

Consultez le site du festival : https://nouveaucinema.ca/fr/