Répétition, en septembre 2018, de Chaakapesh, par l’OSM et le maestro Kent Nagano

Chaakapesh, long métrage de Roger Frappier et de Justin Kingsley, sera présenté en clôture du 48e Festival du nouveau cinéma (FNC), qui aura lieu du 9 au 20 octobre.

André Duchesne

La Presse

Le documentaire, qui sera projeté le 19 octobre en soirée, s’intéresse à la tournée que le maestro Kent Nagano et les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal ont faite dans le nord du Québec.

Au cours de ce périple, ils interprètent, entre autres, l’opéra de chambre Chaakapesh, le périple du fripon, écrit par Tomson Highway et composé par Matthew Ricketts. Dans cette pièce, on apprend à l’homme blanc à rire et à aimer davantage.

Le film prendra l’affiche le 25 octobre.