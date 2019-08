Le documentaire American Factory, porté par les nouveaux producteurs Barack et Michelle Obama et réalisé par Steven Bognar et Julia Reichert, a dévoilé sa première bande-annonce, mardi.

La Presse

Le film porte un regard inédit sur l’union entre des travailleurs chinois et américains dans une usine de vitres de voitures de la société Fuyao, située à Dayton, en Ohio.

L’œuvre a déjà remporté le prix de réalisation de documentaires à Sundance, en janvier. Il est ainsi devenu un des principaux titres à considérer dans la course aux Oscars.

Le documentaire a alors attiré l’attention des Obama, qui ont annoncé cet automne leur partenariat avec Netflix et leur maison de production Higher Ground. American Factory sera leur première offrande.

Le film sera disponible sur la plateforme de diffusion en continu Netflix dès le 21 août.