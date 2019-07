 Fantasia : La Presse a vu... L'intervention 

Le véhicule s'arrête dans le no man's land. Commence un siège où tout le monde - otages, rebelles et membres du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, unité de contre-terrorisme français - compose avec la chaleur, la soif, la fatigue, la peur, l'attente et les hallucinations.

Le film est traversé de belles montées dramatiques, mais d'autres moments semblent tout droit sortis d'un western spaghetti. L'ensemble reste de bonne tenue.

À la salle J.A. De Sève ce soir, 21 h 40

