Festival Fantasia: genre, je t'aime

Le « je » qui parle, c'est Robin Aubert. La scène où il le fait, c'est celle qui ouvre le documentaire L'inquiétante absence. Et ceux qui reçoivent la question, ce sont les réalisateurs dudit documentaire, Amir Belkaim et Félix Brassard.

Les réalisateurs du documentaire L'inquiétante absence, Amir Belkaim et Félix Brassard ; la directrice du marché Frontières, Lindsay Peters ; le directeur des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois, Rémi Fréchette ; et le réalisateur de la trilogie Killer Cup, Jef Grenier.

Désirant ouvrir la discussion, les deux complices se sont employés à interroger des créateurs et des défenseurs de films de science-fiction, d'horreur et de fantastique d'ici. « Certains avaient besoin de se vider le coeur par rapport aux perceptions, confie Amir. D'autres avaient juste le goût de partager. »

Diplômés de l'Université de Montréal, ils se disent quant à eux déçus de la façon dont l'histoire du cinéma québécois est parfois présentée. À savoir : « On commence par nous présenter Aurore, l'enfant martyre et les autres films de curé. Ensuite, on tombe dans la grande ère de l'ONF avec le cinéma direct. Puis, soudain, c'est comme si le cinéma s'institutionnalisait et plongeait dans le cliché », résume grosso modo Félix. Son ami renchérit : « Avec notre documentaire, nous avons souhaité parler du reste. De ce qui est négligé. »

Sans frontières

Mais ces films de genre sont-ils réellement négligés ? Cinéaste et cinéphile, Rémi Fréchette confirme que la question, immense et éternelle, lui est souvent posée. Directeur des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois, également à Fantasia, Rémi a visionné dans les derniers mois près de 400 courts métrages d'ici.

Son verdict ? Le cinéma de genre va bien. Très bien. « Il faut juste continuer d'oser. Et le court, c'est le meilleur médium pour expérimenter ! »

À preuve : le vaste éventail de sujets explorés dans les 92 films sélectionnés cette année. D'ailleurs, pour la première fois, Rémi a choisi de les présenter non pas par genres (science-fiction, horreur, comédie), mais bien par thématiques (mourir, grandir, aimer, rêver, léguer).

Parlant de legs - de cinéma de genre toujours -, sa collègue Lindsay Peters estime qu'il est de plus en plus riche et nourri. Depuis cinq ans, Lindsay est directrice du marché Frontières. Ou, comme elle l'appelle, « le week-end de l'industrie de Fantasia ». Un événement organisé en partenariat avec le Marché du film de Cannes dans le cadre duquel 400 professionnels se réuniront à Montréal pour découvrir des projets en développement. Car c'est justement là le but de Frontières : promouvoir les coproductions entre le Québec, le Canada et l'Europe. « On organise des séances de pitch, des rencontres en face à face... »

Pour la petite histoire, c'est justement à Frontières que Turbo Kid, alors en développement, s'est retrouvé en 2012. Là que le supersuccès du collectif RKSS s'est allié à la productrice Anne-Marie Gélinas, d'EMAfilms.

Cette année, 6 projets sur 32 viennent du reste de la Belle Province. Un succès. Parmi eux, on trouve L'épreuve de la vie extra-terrestre ou The Trials of Alien Life, réalisé par Ian Lagarde (qui nous avait donné l'éclaté All You Can Eat Buddha) et produit par Colonelle Films (qui s'est chargé d'Une colonie).

Ce qui explique cette effervescence ? Fan d'horreur et de science-fiction depuis l'enfance (elle compte Candyman et les X-Files parmi ses classiques), Lindsay Peters répond que c'est notre siècle « un peu bizarre ». Après tout, les films de genre permettent d'extérioriser nos démons, nos peurs, nos anxiétés face à la mocheté du monde. « Notre époque est bonne pour l'industrie. Peut-être moins pour la vraie vie. »

Une tasse de reconnaissance

Parlant de vrai, Jef Grenier, c'en est un. Ça fait 10 ans qu'il planche sur le troisième volet de sa série Killer Cup en 3D, intitulé Les gobelets qui tuent de la troisième dimension.