La femme de mon frère poursuit sa belle lancée 

Avec des recettes de 111 879 $, le premier long métrage de Monia Chokri se classe en effet au 6e rang et affiche un cumulatif de 280 654 $, selon la firme Cinéac.

L'exploit se révèle d'autant plus remarquable quand on compare le nombre d'écrans qu'occupe la comédie dramatique québécoise - 17 - par rapport à ses concurrents hollywoodiens.

Men in Black : International, qui s'est hissé en tête avec des recettes de 392 931 $, est proposé sur 115 écrans. The Secret Life of Pets 2 (no 2 avec 366 881 $), 104, Aladdin (no 3 avec 335 290 $), 77, Rocketman (no 4 avec 285 764 $), 72, Dark Phoenix (no 5 avec 181 266 $), 86.

La femme de mon frère surclasse même John Wick : Chapter 3 - Parabellum, malgré les 42 écrans que le film de Chad Stahelski, dont la vedette est Keanu Reeves, occupe encore.

Mieux : La femme de mon frère obtient le meilleur score sur le plan des recettes par écran (6581 $ par écran), loin devant Aladdin, son plus proche concurrent à ce chapitre (4354 $ par écran).