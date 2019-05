 Scandale et malaise à Cannes autour du film de Kechiche 

« À partir du moment où on tente une expérience nouvelle, tout le monde n'est pas ouvert à cette expérience, tout le monde n'est pas sensible à mon regard, au regard que je porte sur les autres. Ça ne me dérange pas. Ce que je vois, et ce que j'aime voir n'est pas aimable ou appréciable pour tout le monde. Heureusement, ce serait désastreux sinon », s'est défendu le réalisateur français, au lendemain de la projection de son film en compétition officielle.

« La chose plus importante pour moi était de célébrer la vie, l'amour, le désir, le pain, la musique, le corps et de tenter une expérience cinématographique la plus libre possible [...] J'ai essayé de montrer ce qui me fait vibrer moi », a dit le cinéaste.

Le malaise a grimpé d'un cran lorsqu'il a été interrogé sur l'enquête dont il fait l'objet après une plainte déposée en octobre 2018 par une femme de 29 ans qui l'accuse d'agression sexuelle. « Je trouve votre question déplacée et imbécile. On est dans un festival de cinéma, on parle de cinéma [...] Je ne suis pas au courant d'une quelconque enquête, j'ai la conscience tranquille au niveau des lois », a-t-il répondu.

La nuit précédente, sur les coups de 1 h 30, Abdellatif Kechiche, sans attendre la réaction du public et manifestement ému et embarrassé, avait quitté la salle précipitamment après avoir délivré ces quelques mots : « Je m'excuse de vous avoir retenus sans vous prévenir et voilà... je m'en vais ».

« Il se trouve que c'est mon éducation, je m'excuse de retenir les gens dans une salle et d'attirer l'attention sur moi », a-t-il argué vendredi, entouré d'une partie des acteurs du film à l'exception d'Ophélie Bau, qui joue l'un des personnages principaux, actuellement en tournage sur un autre film.

Expérience radicale