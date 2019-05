 Pierre Mignot recevra l'Iris hommage 2019 

L'annonce vient d'en être faite par les organisateurs du gala qui est présenté en deux portions soit Artisans, pour les catégories techniques, en après-midi, et le gala Québec Cinéma consacré aux catégories de pointe et diffusé en soirée à la télévision.

Fort d'une carrière de plus de 50 ans dans le milieu du cinéma, M. Mignot a oeuvré autant dans le monde du documentaire que dans celui de la fiction où il a travaillé auprès de réalisateurs bien connus.

Il a ainsi travaillé sur plusieurs films de Léa Pool, avec Denise Filiatrault (Ma vie en cinémascope), Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y.), Jean Beaudin (J.A. Martin photographe), plusieurs films de Robert Ménard (dont Cruising Bar) et Robert Lepage (Nô).

Il a aussi travaillé à plusieurs reprises avec le réalisateur américain Robert Altman, notamment sur les films Prêt-à-porter et Streamers.

Dans le domaine du documentaire, Pierre Mignot a aussi collaboré à plusieurs projets dont Les vrais perdants d'André Melançon, Tu as crié LET ME GO d'Anne Claire Poirrier et La visite du général de Gaulle au Québec de Jean-Claude Labrecque.

« Nous soulignons ici l'oeuvre exceptionnelle d'un véritable virtuose de l'image », a dit à propos de lui la directrice générale de Québec Cinéma, Ségolène Roederer.

En parallèle à cette annonce, une exposition intitulée Mignot en lumière se tiendra à la Cinémathèque québécoise du 8 mai au 1er juillet. Celle-ci sera composée par la présentation de photographies et sculptures, fruits du travail de M. Mignot et de l'ingénieur du son Claude Hazanavicius, et la projection, du 17 au 26 mai, de films pour lesquels M. Mignot a travaillé.