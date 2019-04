Avengers : Endgame pulvérise tous les records au box-office 

Avengers : Endgame, 22 e film de l'univers cinématographique Marvel, a pulvérisé tous les records au box-office mondial, dépassant de loin les prévisions les plus optimistes pour engranger plus de 1,2 milliard de dollars lors de son premier week-end dans les salles, selon les chiffres disponibles lundi.

«Avengers : Endgame a encore surpassé les prévisions qui tablaient déjà sur un record, portant ses recettes du week-end d'ouverture à quelque 356 millions de dollars sur le marché domestique (États-Unis et Canada) et 866 millions de dollars à l'étranger, pour un incroyable total à 1,222 milliard», selon un porte-parole de Disney, qui a racheté Marvel en 2009.

Le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'effets spéciaux, d'humour et de larmes, est notamment devenu le premier film de l'histoire à dépasser le cap symbolique du milliard de dollars en l'espace de cinq jours.

Le précédent record du genre était détenu par le troisième opus, Avengers : Infinity War, qui avait mis 11 jours, rappelle Disney.

Longues files d'attente