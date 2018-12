Black Panther devrait peser lourd aux Oscars 

JAKE COYLE Associated Press New York

Une grande partie de la distribution du film a été mise en lumière avec enthousiasme lors de la cérémonie de mars dernier : une explosion étincelante bienvenue lors d'une cérémonie des Oscars qui en manquait largement.

Black Panther était à l'affiche depuis quelques semaines déjà, poussant l'animateur Jimmy Kimmel à déclarer : «C'est une soirée positive et notre objectif est de mettre en lumière un groupe de films remarquables et inspirants [...] qui ont tous été écrasés par Black Panther ce week-end.»

Dans la seule journée de la cérémonie des Oscars, Black Panther avait rapporté 19,9 millions US en recettes.

Alors que la saison des récompenses commence à Hollywood, Black Panther est en voie de revenir aux Oscars, mais cette fois en tant que candidat - et potentiellement lauréat de plusieurs prix. Le film de superhéros de Ryan Coogler (Creed) a déjà battu d'innombrables records, atteint des sommets au box-office et donné une nouvelle empreinte de diversité au cinéma hollywoodien.

Tous les candidats potentiels de cette année ont déjà été présentés sur les écrans, et les observateurs placent généralement Black Panther dans les finalistes dans la catégorie du meilleur film. Le sondage d'experts Gurus of Gold et le spécialiste Scott Feinberg, du Hollywood Reporter, mettent le film au cinquième rang, derrière A Star Is Born, Roma, Green Book et The Favorite.

La course aux Oscars reste largement ouverte aux prédictions, et les premiers indices viendront des nominations aux Golden Globes annoncées jeudi matin. Mais à moins d'un revirement majeur, Black Panther deviendra le mois prochain le premier long métrage adapté d'une série de bande dessinée à être nommé pour le meilleur film, et le plus important candidat aux Oscars des studios Marvel.