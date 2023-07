Non seulement le nettoyage au laser est désormais connu dans le milieu automobile, mais il est aussi très apprécié pour de multiples raisons. Pas étonnant, donc, de constater que de plus en plus d’entreprises utilisent ce procédé pour préparer les surfaces sur lesquelles leurs employés travailleront pour réaliser les étapes suivantes.

C’est que cette forme de nettoyage utilise un rayon laser qui est capable d’éliminer tous les contaminants qui peuvent se trouver sur une surface. En entrant en contact avec la surface métallique, ne serait-ce que par petites impulsions mesurables en nanosecondes, l’effet est immédiat. L’intensité de la lumière est absorbée par le contaminant et agit rapidement de manière à l’éliminer. Soit il le change en état gazeux, soit il provoque la libération des particules qui seront filtrées par la suite pour que plus rien n’y paraisse.

Un laser qui atteint seulement ce qu’il doit atteindre

Or, ce qui rend le rayon laser encore plus efficace et apprécié dans le domaine du nettoyage, c’est qu’il ne touche pas au métal. Le laser peut éliminer tout type de contaminant sans attaquer le matériau de base. Voilà qui est précieux pour les constructeurs.

De ce fait, les entreprises peuvent l’utiliser sans crainte sur des surfaces métalliques de tous genres et s’offrir un nettoyage optimal avant de passer aux étapes suivantes, que l’on pense au soudage, à la peinture, au revêtement en poudre, au collage ou à l’assemblage.

La méthode a par ailleurs l’avantage d’être durable et de pouvoir être utilisée dans une variété d’applications qui ne pourraient pas être possibles avec les procédés traditionnels comme le sablage abrasif, le meulage ou le nettoyage chimique, notamment, des procédés qui peuvent parfois aussi endommager ou user les surfaces, voire les rendre irrégulières.

Le nettoyage au laser élimine donc tous ces inconvénients et pourrait d’ailleurs s’avérer particulièrement utile dans le nettoyage de pièces destinées à l’industrie aérospatiale, entre autres, tout en réduisant les étapes de traitement dans ce domaine.

Prenons pour exemple un fournisseur de pièces d’avion qui utilise le traitement au laser pour nettoyer les surfaces de ses pièces tout en créant ce qu’il appelle des « nervures » sur les surfaces. On parle ici de minuscules rainures latérales dans les couches supérieures de la surface qui améliorent la circulation de l’air et qui réduisent la consommation de carburant, ce qui n’est pas à dédaigner non plus de nos jours, on en conviendra.

Du développement qui se fait au Québec

On comprendra que le procédé au laser a commencé à faire mousser l’imagination et à attirer l’attention de certains fabricants depuis quelque temps. Au Québec, certains ont flairé les avantages de ce procédé. C’est le cas notamment de la société Laserax, qui est établie dans la ville de Québec et qui a été fondée par Alex Fraser et Xavier Godmaire.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Laserax est une entreprise de Québec qui fabrique des lasers industriels.

Au sein de cette entreprise, on utilisait déjà le laser pour graver les métaux, une activité qui perd toutefois un peu de popularité. En revanche, l’avenue du nettoyage a ouvert la voie à une toute nouvelle activité qui semble d’autant plus profitable qu’elle permet à Laserax d’intégrer le vaste monde des fabricants de batteries de voitures électriques. L’entreprise serait d’ailleurs en train de se tailler une place aux États-Unis et en Europe. L’avenir semble prometteur dans cette sphère.

Il faut dire que son procédé est utile et très rapide.

À l’aide de sa technologie, l’entreprise québécoise a développé un laser qui peut nettoyer complètement la batterie, de sorte que la surface sera débarrassée de toute trace, voire de toute couche d’oxydation, avant de passer à l’assemblage. On améliore la durabilité de la batterie en plus d’accroître sa performance.

La précision est aussi une qualité appréciable à noter, car, le laser pouvant être préprogrammé, il peut ne nettoyer que certaines zones bien précises, celles qui sont nécessaires au soudage par exemple.

L’appareil de nettoyage pour batteries conçu par Laserax devient une solution complète pour les applications liées aux modules de batteries qui circulent sur convoyeur. Elle peut être utilisée pour nettoyer, texturer et marquer les composants de batteries d’un seul coup. Des caméras de vision peuvent également être installées pour contrôler la qualité de la pièce, ce qui en fait un produit attrayant qui fait son chemin, on peut le comprendre.

En innovant dans la manière de nettoyer les batteries, il est désormais possible de maximiser la durée de vie du produit. On peut aisément imaginer que cette option de nettoyage devienne populaire ailleurs. On pourrait la voir dans les garages mécaniques, qui pourraient certes y trouver de multiples applications.

Enfin, comme ces machines sont québécoises, il est heureux de constater qu’une technologie bien de chez nous puisse ouvrir la voie à une si belle synergie entre le milieu automobile d’ici et d’ailleurs.