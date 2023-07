Planifier, déployer et exploiter l’automatisation en usine. Cela résume ce que la jeune pousse québécoise Extend AI est capable de faire grâce à l’intelligence artificielle (IA). Sa première solution permet déjà au spécialiste de la pierre architecturale Polycor de réduire ses pertes et le gaspillage, et cela n’est qu’un début.

L’entreprise fondée par Carl Chouinard en 2018 voit grand. Ce qu’elle ambitionne de faire : utiliser la technologie qu’elle a développée pour réaliser l’équivalent de rayons X de chaînes de production, de centres de distribution et d’autres emplacements physiques afin de déterminer comment on peut implanter l’automatisation et l’optimiser.

« Nos systèmes, à travers l’observation, sont capables d’identifier l’automatisation de tâches manuelles répétitives et les étapes de transformation, explique M. Chouinard. À partir de là, l’IA peut proposer de la rendre plus efficace, plus performante et aller jusqu’à automatiser une cellule de travail. »

Stone AI, première déclinaison de cette solution, a été déployée chez Polycor au cours des derniers mois. Une machine d’inspection équipée de 16 caméras « très puissantes » a été installée au-dessus d’un convoyeur. On parle d’une boîte d’environ deux mètres cubes. En accumulant ainsi qu’en traitant un important volume de données, l’entreprise a été capable d’automatiser l’inspection des tranches de pierre naturelle ainsi que le processus de coupe chez Polycor. Une tranche vaut en moyenne 1000 $ et mesure 12 pieds de long et environ 6 pieds de large, souligne M. Chouinard.

« C’est une industrie qui génère beaucoup de pertes, dit-il. Avec l’IA, nous sommes capables de les réduire de l’ordre de 20 à 50 % par tranche en moyenne. »

PHOTO FOURNIE PAR EXTEND AI La solution d’Extend AI s’installe sur une chaîne de production. Elle ne l’empêche pas de fonctionner.

Le déploiement en est à ses balbutiements dans l’usine de Polycor à Saint-Sébastien, en Montérégie. Néanmoins, l’entreprise québécoise estime que la jeune pousse lui permet de cocher plusieurs cases : automatiser sa production, atténuer l’impact de la pénurie de main-d’œuvre et réduire la quantité de résidus.

« C’est difficile d’aller chercher de nouveaux employés », dit la cheffe des technologies chez le spécialiste de la pierre, Malorie Jolin. « L’automatisation nous permet de répondre à cet enjeu. Nous avions effectué des recherches, sans trouver qui intégrait l’intelligence artificielle dans le processus. »

Alliance québécoise

Extend AI est le fruit de la collaboration d’entrepreneurs québécois. Le spécialiste des solutions technologiques Premier Tech figure parmi ses investisseurs, aux côtés, notamment, du président de QScale, Martin Bouchard, du fondateur de Mirego, Albert Dang-Vu, et du concepteur de DuProprio, Nicolas Bouchard.

On ne souhaite pas seulement faire croître la jeune pousse d’intelligence artificielle, mais tisser des liens. Par exemple, l’IA exige une importante quantité d’énergie pour traiter les données. À terme, lorsque les besoins seront plus grands, on ambitionne de voir QScale entrer en scène. L’exploitant québécois de serveurs haute performance pourrait offrir de la capacité de traitement à l’entreprise de M. Chouinard.

Les prochaines étapes ? Accroître la taille de l’appareil qui lui permet de réaliser des « rayons X » sur de plus grandes surfaces.

« Nous ambitionnons d’élargir la capacité à une usine au grand complet, dit M. Chouinard. Là, on peut commencer à optimiser une chaîne de production au complet ou de procédés industriels. »

Pour la multinationale Premier Tech, dont certaines divisions se concentrent dans l’optimisation d’installations manufacturières et la numérisation, il y avait un intérêt évident à s’associer à Extend AI. C’est ce qui a incité le président-directeur général de l’entreprise, Jean Bélanger, à investir.

En ayant mis la main sur la firme de produits numériques Mirego dans le passé, il y avait déjà des liens avec l’équipe de la jeune pousse. L’intérêt est à deux volets pour Premier Tech : l’entreprise pourrait, par exemple, intégrer les solutions d’Extend AI chez elle ou lui servir de tremplin.

« Il y a vraiment plein d’éléments communs pour vouloir que des applications soient chez Premier Tech et bâtir des partenariats », affirme M. Bélanger.