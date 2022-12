Si, comme moi, vous êtes propriétaire d’une voiture électrique, vous savez que ces véhicules sont plus lourds, plus puissants, plus silencieux que les voitures à combustion, sans compter qu’ils sont plus sensibles aussi sur le plan de la résistance au roulement. Par conséquent, ils commandent qu’on les chausse de pneus spécifiques.

Conducteurs de véhicules électriques, vous avez aussi sans doute remarqué que le nombre de personnes qui utilisent les bornes de recharge publiques est toujours à la hausse. Parfois, la situation est telle qu’il faut patienter un long moment avant de pouvoir utiliser le chargeur en question...

Un pneu qui peut aider à faire du chemin…

Pour répondre aux besoins de tous ces automobilistes, le fabricant de pneus Sailun, une entreprise canadienne qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine et qui a des tentacules partout dans le monde, a développé un nouveau pneu nommé « ERange EV ».

Il s’agit d’un produit qui est destiné spécifiquement aux véhicules électriques, qui promet d’améliorer ses performances, qui offre une conduite silencieuse et, surtout, qui est conçu pour augmenter l’autonomie de tous les véhicules électriques, ou presque. On parle ici autant des voitures que des camions et des VUS électriques qui sont actuellement sur le marché.

Ces pneus permettent plus d’autonomie en raison d’un procédé avancé qui offre une résistance au roulement plus faible que celle des autres pneus, tout en conservant une bonne traction.

Avec le nombre grandissant de véhicules électriques qui circulent désormais sur nos routes un peu partout sur la planète, cette innovation devient utile et intéressante puisqu’elle nous promet une autonomie supérieure à ce qu’offrent les autres pneus destinés aux véhicules électriques.

Pour une Tesla Model 3, par exemple, l’autonomie sera de 7 % supérieure avec ces pneus. Voilà qui peut sembler peu, mais cette latitude permet néanmoins de rouler plus longtemps avec une même charge et, éventuellement, permettra d’éviter une recharge. Et puisque la technologie évolue de jour en jour pour augmenter la capacité des batteries des voitures électriques, ces 7 % d’autonomie supplémentaire pourraient être doublement profitables dans quelques années.

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model 3

Essais routiers concluants

C’est d’ailleurs sur une Tesla Model 3 que des experts ont utilisé ces pneus lors d’essais routiers qui ont eu lieu au cours de l’année dans le sud de la Californie.

Les conducteurs ont fait rouler leur véhicule électrique Tesla chaussé de ces pneus sur les routes de Beverly Hills, sans ménagement. Ils ont notamment emprunté une route sinueuse perchée sur une colline qui comportait son lot de défis.

Avec ces pneus à l’essai, les conducteurs ont traversé les obstacles sans tracas, y compris les nids-de-poule qui se sont trouvés sur leur chemin. Les longues descentes et les nombreux virages rencontrés n’ont pas empêché non plus les pneus de bien se comporter et d’offrir une bonne maniabilité. Le test s’est poursuivi sur une autoroute et, encore là, la conduite s’est avérée intéressante, ont rapporté les experts qui étaient sur place.

Sur le plan des conditions routières, le fabricant promet par ailleurs que ces pneus conserveront une bonne traction autant sur les chaussées mouillées et en milieux humides que dans des conditions plus sèches.

Silence, svp

L’autre avantage se rapporte au bruit, ou à l’absence de bruit, plutôt. Considérant la conduite silencieuse que nous procurent les groupes propulseurs des véhicules électriques, les pneus ordinaires peuvent devenir bruyants et désagréables, d’autant plus lorsqu’ils sont utilisés à grande vitesse sur une autoroute.

Or, les pneus ERange EV utilisent un système qui aide à réduire leur bruit, jusqu’à les rendre pratiquement silencieux, et parfois même plus silencieux que les pneus d’origine du véhicule.

Même pas besoin d’avoir recours à la mousse acoustique que d’autres fabricants de pneus utilisent pour tenter d’en réduire le bruit. Avouons que le fait qu’ils puissent conserver le silence de l’habitacle est pour le moins digne d’intérêt.

Bref, autant d’éléments qui peuvent nous permettre d’espérer que ces pneus soient offerts rapidement. Or, non seulement l’avènement de ces pneus est imminent en Amérique du Nord, mais ils seront aussi offerts en 32 tailles de jantes (de 15 à 22 pouces). Voilà de quoi couvrir 80 % des modèles de véhicules électriques sur le marché.

Cela dit, le Québec étant ce qu’il est en matière de météo, il faudra vraisemblablement attendre encore un peu pour satisfaire les conducteurs de véhicules électriques en hiver. Pour le moment, le pneu de l’entreprise Sailun est de type quatre saisons seulement. Il faudra voir si des pneus d’hiver seront développés et, le cas échéant, s’ils seront aussi performants sur le plan de la tenue de route et aussi satisfaisants pour ce qui est de leur aspect silencieux.

Bien entendu, de mon côté, j’attendrai aussi de tester la sécurité de ces pneus sur nos routes. S’ils rendent nos routes encore plus sûres, j’en serai le premier heureux !