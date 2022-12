Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Pierre qui roule…

Je parcours moins de 10 000 km par année et je possède actuellement une Toyota Corolla 2009 avec 155 000 km au compteur. Une amie souhaite se départir de sa Toyota Corolla 2014 qui a 34 000 km. Elle pourrait me la vendre pour environ 15 000 $ ou 16 000 $. Je me demande si c’est avantageux d’acheter sa Toyota étant donné son faible kilométrage. La mienne est en bon état, mais je me questionne. Ferais-je une bonne affaire ? Serait-elle assez fiable ?

Diane R.

Vous avez raison de vous interroger sur la pertinence de faire cette transaction. Vous connaissez votre véhicule actuel par cœur. Vous avez supervisé les entretiens, les réparations. Il est aussi sans doute déjà payé. Et votre kilométrage est peu élevé. Que savez-vous du véhicule de votre amie ? Une voiture qui ne roule pas souvent entraîne parfois son lot de problèmes. La prudence dicte de conserver votre véhicule et de vous assurer de son bon entretien.

Et demain ?

PHOTO FOURNIE PAR INFINITI Infiniti Q50

Depuis 2009, j’ai possédé avec satisfaction deux Infiniti G37 et Q70. J’aimerais acquérir un modèle hybride ou électrique d’ici deux ans. Qu’en est-il du développement de ces modèles chez Infiniti ?

Claude B.

La direction d’Infiniti promet une berline entièrement électrique d’ici 2025. Celle-ci sera assemblée aux États-Unis et remplacera l’actuelle Q50. Deux autres véhicules « zéro émission » viendront compléter la gamme Infiniti par la suite, dont un VUS Coupé dérivé de la base technique de l’actuel Nissan Ariya.

On aime l’auto

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi A4

Je regarde pour changer mon VUS BMW X3 2018. J’ai apprécié le véhicule, mais je préfère la conduite d’une voiture à celle d’un camion. Comme j’ai besoin d’espace pour de nombreux déplacements, j’aimerais revenir à une familiale européenne. Mon rêve serait l’Audi RS6, mais elle est hors de prix. La solution serait l’A4 familiale 2024, mais chez le concessionnaire, personne ne sait si l’Avant sera du voyage lors de la refonte du modèle. De plus, la RS4 viendra-t-elle s’ajouter ? Personne chez Audi ne semble savoir...

Sylvie H.

Comme vous le savez sans doute, l’A4 fera l’objet d’une refonte complète prochainement (2024). À l’heure actuelle, rien ne laisse croire à un retour de l’A4 Avant (familiale) en Amérique du Nord. En revanche, sa déclinaison « tout-terrain » All-Road retrouvera sa place au catalogue. Une RS4 Avant paraît peu probable cependant.

Les apparences sont parfois trompeuses

PHOTO FOURNIE PAR MINI Mini Cooper Countryman S

J’ai la possibilité d’acheter une Mini Countryman 2015 pour 12 000 $. Elle est, en apparence, en parfait état. Malheureusement, elle a 185 000 km, ce qui me fait peur. Le propriétaire actuel m’assure qu’il a fait tous les entretiens et les réparations nécessaires. Je la ferais inspecter avant de l’acheter, mais qu’en pensez-vous avec ce kilométrage élevé ? Peut-elle être fiable ? Dois-je m’attendre à des problèmes dans l’avenir ?

Georges G.

Le prix demandé apparaît très réaliste, mais une inspection apparaît plus que nécessaire. Les apparences sont parfois trompeuses. Il n’y a pas vraiment lieu de vous inquiéter du kilométrage du véhicule, mais plutôt de son entretien. Sans mettre en doute l’honnêteté du propriétaire, assurez-vous d’avoir des preuves. Le coût des pièces de remplacement est élevé et ce véhicule exige, comme bien des véhicules de prestige, un entretien suivi. Dans le cas contraire, les problèmes se manifesteront rapidement.