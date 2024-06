Rivian va élargir sa gamme avec deux nouveaux VUS plus abordables

Le jeune constructeur américain de véhicules électriques Rivian a dernièrement dévoilé deux nouveaux modèles qui chercheront à dégager plus de volume de ventes au moyen de fourchettes de prix plus attractives. Basés sur la nouvelle plateforme « intermédiaire » du constructeur, les R2 et R3 promettent beaucoup, dans un format plus petit, pour élargir le carré de sable de la marque.