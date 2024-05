Si la demande y est, Porsche promet d’électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici 2030. Et la marque allemande ne compte pas attendre cette échéance avant de livrer la marchandise. Le Macan EV prévu pour la fin de l’été en fait foi.

Depuis bientôt un quart de siècle, la 911 ne représente plus le fonds de commerce de Porsche, seulement son modèle le plus emblématique. La sportive sexagénaire fait plutôt office de fil conducteur avec le passé de cette marque allemande. Celle-ci cherche à diversifier son portefeuille, quitte à consterner ses adeptes de la première heure. La Panamera (une berline à cinq portes), le Cayenne (un utilitaire grand format) ou encore la Taycan (100 % électrique) démontrent que Porsche jouit d’une telle aura qu’il peut se permettre (presque) tout.

Décision surprenante

Cette entrée en matière nous amène à notre sujet principal : le Macan. Cet utilitaire relativement compact apparu au cours de l’année-modèle 2015 figure depuis son lancement parmi les produits les plus populaires de la marque (avec le Cayenne). Dans ce contexte, la décision de Porsche de commercialiser une version entièrement électrique de ce modèle à succès a de quoi surprendre. Généralement, les constructeurs sont plutôt frileux à l’idée d’opérer un changement de cap aussi radical. Naturellement, la firme allemande se ménage une porte de sortie. Les Macan actuels, animés par des motorisations à combustion interne, demeureront inscrits au catalogue pour 2025. Après ? Personne ne sait trop bien. Seul indice, le suffixe EV accolé au Macan électrique disparaîtra en 2026, a-t-on appris.

Avant d’aller plus loin, soulignons que l’architecture sur laquelle repose le Macan EV n’a rien à voir avec le Macan que nous connaissons depuis 10 ans. La version électrifiée adopte une plateforme inédite. Celle-ci a été développée conjointement avec Audi, qui l’étrennera à son tour prochainement avec la Q6 e-Tron. Elle sera ensuite partagée avec les autres marques de luxe du groupe Volkswagen (Bentley et Lamborghini).

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE L’architecture sur laquelle repose le Macan EV n’a rien à voir avec le Macan que nous connaissons depuis 10 ans. La version électrifiée adopte une plateforme inédite.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE L’habitacle du Porsche Macan EV

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Le Macan électrique adopte une physionomie semblable à son alter ego, mais cela n’est qu’en apparence. Les proportions ont changé.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Le tableau de bord du Porsche Macan EV

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE La console du Porsche Macan EV

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE La banquette arrière du Porsche Macan EV

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Le coffre du Porsche Macan EV

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Le coffre avant du Porsche Macan EV 1 /8















Pour ses débuts sur le marché – il est attendu en septembre dans les concessions –, le Macan EV se décline en deux modèles : 4 et Turbo. Ce dernier est le plus puissant, mais ne s’avère pas le meilleur choix pour autant. Le 4 est plus efficace sur le plan énergétique et beaucoup moins cher, pour peu que l’on ne se laisse pas tenter par la myriade d’options offertes. Parmi celles-ci, le dispositif à quatre roues directrices (2320 $) nous apparaît incontournable, cependant, puisqu’il améliore non seulement la stabilité du véhicule, mais réduit aussi substantiellement le diamètre de braquage.

Une batterie de 100 kWh se charge d’alimenter deux propulseurs électriques capables de catapulter le Macan EV bien plus rapidement que toutes les versions à essence du Macan. Mais cela n’a rien de bien étonnant. Ce qui l’est, en revanche, contrairement aux véhicules électriques actuels, c’est que l’ivresse de la conduite sportive ne se limite pas aux seules lignes droites.

Bénéficiant d’un centre de gravité abaissé, ce Porsche assoit ses occupants beaucoup plus près du sol (28 mm à l’avant et 15 mm à l’arrière) par rapport au Macan à essence. Et cela se ressent. Cet utilitaire (la question est de savoir s’il en est toujours bien un) semble soudé sur des rails.

Et cela peut paraître déconcertant dans la mesure où l’apport de celui ou celle qui se trouve aux commandes apparaît, par moments, accessoire. Cela nécessite alors de découvrir de nouveaux repères visuels pour appréhender une allure rapidement excessive. Surtout si l’on use et abuse de la fonction de surrégime temporaire (overboost) qui déclenche la foudre sans le tonnerre.

Il va sans dire que le bataillon d’aides électroniques contribue à rendre le pilotage de ce Porsche extrêmement brillant en toute situation. Une direction précise pour négocier le point de corde des virages bien à plat, un comportement incroyablement neutre et aucune perte de motricité pour s’extraire des courbes. Ce véhicule exécute, non sans une certaine fermeté, sa partition avec maestria, et ce, en dépit de son poids (2405 kg). Les adorateurs de l’électrique lui reprocheront sans doute de ne pas autoriser la conduite à « une seule pédale », mais Porsche cherche à préserver certaines sensations.

Des atouts à exploiter

Le Macan électrique adopte une physionomie semblable à son alter ego, mais cela n’est qu’en apparence. Les proportions ont changé. Il est beaucoup plus soigné sur le plan aérodynamique (Cx : 0,25). Plus spacieux également. Surtout pour les occupants des places arrière, qui bénéficient d’un meilleur dégagement. Le coffre gagne aussi en volume. Porsche a prévu un second coffre, à l’avant, qui permet notamment de loger les câbles de recharge.

La présentation intérieure mêle les traditions (position de conduite impeccable, bouton de contact à gauche du volant) et les dernières avancées de la marque. Sans surprise, les dalles électroluminescentes avalent de plus en plus les molettes et les interrupteurs. On s’interroge également sur l’utilité du bloc d’instrumentation maintenant que Porsche propose un affichage tête haute (celui-ci reflète au bas du pare-brise les informations les plus pertinentes) à réalité augmentée. On n’arrête pas le progrès. Ni la personnalisation. Pour preuve, 72 couleurs composent la palette du Macan EV. De ce nombre, 59 sont en option...

Porsche Macan EV Fourchette de prix De 99 300 $ à 125 300 $ Admissible aux subventions gouvernementales Non Autonomie/temps de recharge De 516 km à 613 km (norme WLTP)

Niveau 2 (0-100 %) : 10 heures On aime Sportif jusqu’au bout des pneus

Seulement quatre places, mais elles sont spacieuses

Efficacité énergétique considérant les performances On aime moins Architecture inédite dont la fiabilité n’est pas encore éprouvée

Valeur à la revente ?

Encore des options, toujours des options Notre verdict Le Turbo enchante, mais le 4 représente le choix le plus sensé.

Consultez le site de Porsche Canada

Faites part de votre expérience

La Presse publiera prochainement l’essai des véhicules suivants : Audi A3, Chevrolet Blazer EV, Subaru Forester et Toyota Camry. Si vous possédez l’un de ces véhicules ou en attendez la livraison, nous aimerions bien vous lire.

Écrivez-nous pour nous faire part de votre expérience