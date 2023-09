Performances

Moteur

H6 DACT 3 L turbocompressé (Carrera T) : puissance : 379 ch à 6500 tr/min ; couple : 332 lb-pi entre 1900 et 5000 tr/min

H6 DACT 4 L turbocompressé (S/T) : puissance : 518 ch à 8500 tr/min ; couple : 343 lb-pi à 6300 tr/min

Poids : 1555 kg (1380 kg S/T)

Accélération (0-100 km/h) : 4,5 s (3,7 s : S/T)

Vitesse maximale : 291 km/h (300 km/h : S/T)

Boîtes de vitesses

De série : manuelle à 7 rapports

Optionnelle : automatique double embrayage (sans frais)

Modes d’entraînement : propulsion

Réservoir et essence

Pneus

235/40R20 (avant)

295/35R21 (arrière)

Capacité du réservoir et essence recommandée

67 L

Super

Consommation

11,8 L/100 km (mesurée lors de nos essais)

Dimensions

Empattement : 2450 mm

Longueur : 4519 mm

Hauteur : 1298 mm

Largeur : 1852 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Lueur d’espoir

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Une usine de production de carburant synthétique

Porsche ne boude pas l’idée d’électrifier complètement la 911, mais fonde beaucoup d’espoirs sur le carburant de synthèse. D’autant plus que l’Union européenne a modifié son projet d’interdire la vente de véhicules dotés de moteurs à combustion interne en 2035, pour peu que ceux-ci s’alimentent d’une essence synthétique. Il est toutefois encore trop tôt pour dire si les autorités canadiennes et américaines apporteront un tel changement. Pour l’heure, l’usine de production de cette essence synthétique dont Porsche est actionnaire au Chili est déjà en activité. Deux autres usines ouvriront d’ici 2027 et porteront la capacité de production à 150 000 barils par jour.

0-1

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Porsche 901

Vous avez sous les yeux l’une des 82 unités produites de la Porsche 901. Oui, vous avez bien lu. C’est bien sous l’appellation 901 qu’elle est présentée au Salon automobile de Francfort en septembre 1963. Un mois plus tard, elle débarque au Salon automobile de Paris où la famille Peugeot l’attend d’un pied ferme. Dans une correspondance qu’ils transmettent à la famille Porsche, les Peugeot expliquent avoir le droit exclusif des appellations numériques avec un zéro au milieu. Ce droit n’est valable qu’en France, mais le clan allemand ne cherche pas querelle et remplace le 0 par 1.