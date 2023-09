Une icône, la 911 ? Assurément, mais Porsche doit tout de même multiplier les déclinaisons (et les évolutions) pour qu’elle demeure solidement fixée sur son socle. Au cours de la dernière année seulement, la firme allemande a ressuscité la T, rénové la GT3 RS, puis fait descendre la Dakar dans la rue. Et maintenant, elle invente la S/T pour souligner le 60e anniversaire de ce modèle qui se vend moins bien que la tout-électrique Taycan, mais génère autrement plus de profits. La transition électrique, ça se finance.

Révélée au Salon automobile de Francfort le 12 septembre 1963, la Porsche 911 célèbre ses 60 ans. Un succès ? Plutôt un exploit dans la mesure où cette voiture sport ne pèse plus très lourd sur le plan du volume (13 % des ventes en 2022). En revanche, elle demeure le modèle le plus rentable de la marque, d’où son maintien en poste, mais non sans effort de ses concepteurs.

Une vingtaine de variantes

Il faut dire que Porsche a savamment entretenu l’insatiable appétit des adeptes de ce modèle. Depuis 1963, le constructeur allemand a assemblé plus de 1,2 million d’unités de 911, toutes déclinaisons confondues. Et il y en a eu plusieurs et toutes n’étaient pas toujours très subtiles. La presse s’en agace, mais le client, lui, en redemande. Aujourd’hui, la huitième génération compte plus d’une vingtaine de variantes à son catalogue et la direction de Porsche se garde bien de révéler lesquelles sont les plus populaires.

Porsche estime que d’ici 2030, son portefeuille de modèles sera électrifié à 80 %. Macan, Cayenne, 718 (Boxster et Cayman) auront chacun un fil à la roue pour régénérer les batteries qui les animeront. « Pas la 911 », promet l’état-major de la marque, mais il n’est pas impossible que la neuvième génération de 911 attendue pour 2028 soit partiellement électrifiée (48 volts, hybride rechargeable ?). La 911 100 % électrique ? Elle peut toujours attendre, mais Porsche y travaille, notamment dans le domaine de la batterie sèche (solid-state battery) et son implantation dans un châssis en devenir (nom de code SSP). Parallèlement, Porsche compte sur le carburant de synthèse (voir l’onglet « Fiche technique ») pour tenir le cheval-vapeur fermement en selle.

Casse-tête extraordinairement complexe

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Porsche estime que d’ici 2030, son portefeuille de modèles sera électrifié à 80 %.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Qu’importe qui se trouve au volant, qu’importent les conditions de la circulation, la 911 se prête à toutes les mains et à tous les terrains.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Il faut rouler extrêmement vite pour ressentir un léger flottement du train avant.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG La Porsche 911 vient de série avec une boîte manuelle à 7 rapports.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Il n’est pas impossible que la neuvième génération de 911 attendue pour 2028 soit partiellement électrifiée.

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Au cours de la dernière année, Porsche Canada a procédé aux lancements de trois déclinaisons additionnelles de la 911, dont l’édition spéciale 60 e anniversaire (S/T) qui illustre ce banc d’essai.

Au cours de la dernière année, Porsche Canada a procédé au lancement de trois déclinaisons additionnelles de la 911, dont l’édition spéciale 60e anniversaire (S/T) qui illustre ce banc d’essai. Seulement 1963 unités quitteront la chaîne d’assemblage. Ce nombre restreint, vous l’aurez deviné, fait allusion à la sortie commerciale de la 911.

Hormis les écussons commémoratifs, cette S/T démontre, une fois de plus, la créativité des ingénieurs et des responsables de la mise en marché. Ceux-ci n’ont qu’à puiser dans la banque d’organes pour concocter de « vraies-fausses ». La S/T en est un bel exemple. Elle bénéficie d’une mécanique existante, s’ampute de certains artifices électroniques pour un pilotage « plus pur » et perd du coup quelques kilos pour en faire la 911 la plus légère de sa génération. Un beau cocktail facturé à plus de 300 000 $. Hormis les clients fanatiques et fortunés de la marque, il y a des façons plus économiques de goûter au plaisir et au raffinement de la 911. Et la déclinaison T est l’une d’elles. Et elle coûte au bas mot deux fois moins cher.

La T n’est pas la plus puissante des 911, loin de là. D’ailleurs, elle ne produit guère plus de chevaux ou de couple qu’une Acura Integra Type S. Mais là n’est pas la qualité première de cette Porsche que l’on apprécie surtout pour sa faculté d’adaptation.

Qu’importe qui se trouve au volant, qu’importent les conditions de la circulation, la 911 se prête à toutes les mains et à tous les terrains. Cela n’a pas toujours été le cas. Aux yeux des porchistes de stricte obédience, il s’agit là de son plus gros défaut. Autrefois, à ses commandes, il ne fallait pas avoir froid aux yeux. Il fallait la cravacher, déchiffrer son mode d’emploi pour en tirer toute la quintessence. Et elle ne vous récompensait pas toujours pour votre assiduité.

Aujourd’hui, il faut rouler extrêmement vite pour ressentir ce léger flottement du train avant, pour sentir ce volant qui pendule ou pour déceler les spécificités d’un véhicule dont le moteur est monté à l’arrière. À moins de vouloir jouer son permis ou d’avoir accès à un circuit, ces traits de caractère seront inconnus de ses utilisateurs. Ils ne mettront pas beaucoup de temps à découvrir la qualité du poste de conduite, l’excellente visibilité, le très faible diamètre de braquage, l’assurance qu’elle procure et le freinage qui ne faillit jamais, même après de multiples sollicitations. Joyeux anniversaire !

Porsche 911 Fourchette de prix De 141 500 $ à 278 229 $ Consommation 11,8 L/100 km (mesurée lors de nos essais) On aime Modèle éprouvé et fiable

Excellente visibilité

Conduite sportive et boîte manuelle On aime moins Deux places et deux roues motrices seulement (T)

Catalogue d’options très garni

Suspensions sèches Notre verdict L’art de faire tinter le tiroir-caisse aussi longtemps que possible