Moteurs

L4 DACT 2,5 L turbocompressé, 300 ch à 5800 tr/min, 311 lb-pi de couple entre 1650 et 4000 tr/min

V6 3,3 L turbocompressé, 365 ch à 6000 tr/min (368 ch avec échappement actif), 376 lb-pi de couple entre 1300 et 4500 tr/min

Performances

Poids : 1778 kg (2,5 T) – 1840 kg (3.3T)

Capacité de remorquage : non recommandé

Garde au sol : 129,5 mm

Boîte de vitesses

De série : automatique à huit rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

Avant : 225/40R19

Arrière : 255/35R19

Capacité du réservoir, essence recommandée

60 L

Super

Consommation et autonomie (électrique)

10,2 L/100 km (2.5T)

11,9 L/100 km (3.3T)

Dimensions

Empattement : 2835 mm

Longueur : 4685 mm

Hauteur : 1400 mm

Largeur : 1850 mm (rétroviseurs extérieurs repliés)

Disparition

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS La boîte manuelle de la Genesis G70 a disparu il y a deux ans.

Il est faux de croire que le changement de motorisation (2,5 L) a entraîné le retrait de la boîte manuelle. En effet, cette dernière, accolée alors au moteur de 2 L, a disparu du catalogue il y a deux ans déjà en raison de sa très faible popularité auprès des consommateurs. Depuis 2023, cette Genesis retient exclusivement les services d’une boîte automatique à huit rapports. Son adoption a permis à la G70 de faire meilleure figure au chapitre de la consommation et de mieux épouser la courbe de puissance d’un moteur suralimenté.

Une histoire à raconter

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Logo de la marque Genesis

Comme bien des jeunes pousses électriques (Lucid, Vinfast, Rivian), Genesis a peu à raconter. Née en 2015, cette filiale de luxe de Hyundai a d’abord donné naissance à deux berlines (G80 et G90). La G70 est apparue, elle, en 2019. Forte d’un succès critique incontestable, cette berline figure toujours aujourd’hui parmi les véhicules les plus vendus de la marque derrière les VUS GV80 et GV70.