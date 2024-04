Trop fade, peut-être ? Pas suffisamment défini, sans doute ? Voilà pourquoi le X2, premier du nom, a connu un succès aussi mitigé. La seconde mouture entend corriger cela. Elle va assurément plaire à une clientèle disposée à rouler à bord d’un véhicule qui ne fait rien pour passer inaperçu. Mais encore faudra-t-il en avoir les moyens.

La transformation du X2 se traduit de manière assez spectaculaire en matière de style. Oubliées, les rondeurs de la génération précédente, les éléments de carrosserie sont désormais plus lisses, et la découpe des formes, bien plus anguleuses qu’avant, est encore plus stricte. Les proportions ont changé, et la silhouette du X2 s’est à la fois allongée et musclée. Résultat : cette BMW va plaire à une clientèle disposée à rouler à bord d’un véhicule qui ne fait rien pour passer inaperçu. Cela dit, il faut toujours apprendre à composer avec un hayon dont la glace, très inclinée, gêne beaucoup la visibilité vers l’arrière.

Meilleure habitabilité

Ce modèle offre une meilleure habitabilité grâce à un empattement étiré. À l’arrière, les passagers disposent donc d’un peu plus d’espace (y compris pour la tête), et le coffre voit sa contenance augmentée, de peu. La banquette, asymétrique et rabattable, n’est pas des plus confortables. Les assises manquent à la fois de moelleux et de relief. On regrette aussi que BMW n’ait pas fait preuve de plus d’imagination dans ce domaine en permettant, par exemple, à l’assise arrière de coulisser ou encore en maximisant les rangements disponibles. Il n’y en a guère à bord.

PHOTO FOURNIE PAR BMW Oubliées, les rondeurs de la génération précédente, les éléments de carrosserie sont désormais plus lisses, et la découpe des formes, bien plus anguleuses qu’avant.

PHOTO FOURNIE PAR BMW L’habitacle du BMW X2

PHOTO FOURNIE PAR BMW Sur des routes sinueuses, les sensations ressenties au volant du BMW X2 ne sont pas réellement conformes à ce que l’on pouvait attendre d’un produit de la marque bavaroise.

PHOTO FOURNIE PAR BMW À l’arrière, les passagers disposent d’un peu plus d’espace (y compris pour la tête).

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le coffre voit sa contenance augmentée, de peu.

La présentation intérieure soi-disant plus moderne – on vous laisse en juger – a cependant le mérite de se démarquer de la concurrence. Même si cela risque de décontenancer un peu la clientèle. Surtout lorsque vient le moment de consulter le copieux menu affiché à son écran d’infodivertissement. BMW prétend que le X2 est plus convivial. Nous ne partageons pas cet avis. Au cours de l’essai, ce système a connu plusieurs ratés.

Sous le jupon

Le X2 a beaucoup en commun avec la Mini Countryman. Cela n’a rien de nouveau. Les deux marques se partagent ici la même architecture (nom de code UKL2), les mêmes trains roulants, la même usine d’assemblage. Et sensiblement le même comportement routier. Y compris dans sa déclinaison M35i, réputée la plus sportive. La plus extrovertie aussi avec ses réglages de suspensions, ses pneumatiques et son moteur 2 L de 312 ch. À noter que les dimensions et le poids, tous les deux revus à la hausse, ont un impact sur le comportement.

Cet utilitaire de poche demeure enjoué dans la circulation et sa direction, hyperactive, en fait l’un des véhicules les plus agréables à conduire de la catégorie.

Trapu et équilibré, le X2 s’inscrit, sans broncher, dans les virages rapides et longs. En revanche, sur des routes sinueuses, les sensations ressenties à son volant ne sont pas réellement conformes à ce que l’on pouvait attendre d’un produit de la marque bavaroise. En fait, sur ce terrain, le comportement de ce BMW s’apparente davantage à celui d’une Mini. Les cisaillements du train avant, lors de fortes accélérations, rappellent que l’on a ici affaire à un véhicule qui originalement compte sur ses roues avant (traction) pour l’arracher de sa position statique.

Le rouage à quatre roues motrices du X2 nous rappelle aussi qu’il est à prise temporaire. C’est-à-dire qu’il n’entre véritablement en fonction que lorsque les roues avant sont débordées. Elles ne le sont pas toujours, mais quand elles le sont, on se rend vite compte que la transition de couple entre les trains roulants manque d’instantanéité. Les suspensions, elles, manquent nettement de débattement. En clair, ce véhicule est parfaitement inconfortable sur chaussée dégradée.

L’accélération est vigoureuse sans être hargneuse. Entre le moteur quatre cylindres turbocompressé et la boîte de vitesses automatique à double embrayage, l’entente est plutôt cordiale. Ce tandem permet surtout de modérer le niveau de consommation, qui descend sous la barre des 9 L/100 km si l’on résiste à l’idée de se mettre debout sur la pédale d’accélérateur. Au prix demandé pour l’essence super de nos jours, cela ne devrait pas être trop difficile de lever le pied.

BMW X2 Fourchette de prix De 48 800 $ à 59 400 $ Déclinaison à l’essai M35i CO 2 (g/km) 207 Consommation 8,9 L/100 km On aime Consommation raisonnable

Volumes accrus (intérieur et utilitaire)

Construction rigoureuse

On aime moins Agrément de conduite moyen

Ergonomie des commandes (infodivertissement) peu intuitive

Prix corsé Notre verdict La version électrique (iX2) aura sans doute un impact plus important.

