Performances

Moteurs

xDrive28i : L4 DACT 2 L turbocompressé, 241 ch et 295 lb-pi de couple

M35i : L4 DACT 2 L turbocompressé, 312 ch et 295 lb-pi de couple

Performances

Poids : 1741 kg

Accélération (0-100 km/h) : 5,4 s

Vitesse de pointe : 250 km/h

Boîte de vitesses

De série : automatique double embrayage à sept rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Réservoir et essence

Pneus

Avant : 245/40 R 20

Arrière : 245/40 R 20

Capacité du réservoir, essence recommandée

54 L

Super

Consommation

8,9 L/100 km

Dimensions

Empattement : 2692 mm

Longueur : 4567 mm

Hauteur : 1575 mm

Largeur : 1845 mm (rétroviseurs extérieurs repliés)

Moins extroverti et moins cher

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW X1

Contrairement au X2, la troisième génération du X1 ne cherche pas à dévisser des cous sur son passage. Sa silhouette est plus « conservatrice », le capot est plus horizontal et les ailes plus marquées. Rien ne choque l’œil. Ni le porte-monnaie puisque le X1 (à partir de 45 800 $) coûte moins cher que le X2 pour des prestations sensiblement équivalentes. Au même titre que le X2, le X1 occupe un peu plus d’espace dans la rue, mais il faut sortir le ruban à mesurer pour s’en rendre compte. En effet, le X1 gagne 50 mm en longueur. De ce nombre, 20 mm se retrouvent entre les deux axes de roues (empattement).

La bonne prise

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW iX2

Le renouvellement du X2 masque la présence d’une version entièrement électrique : l’iX2. Celui-ci profite des dimensions accrues du X2 pour loger en son centre une batterie de 64,8 kWh, laquelle anime deux propulseurs électriques en mesure de produire 313 ch et 364 lb-pi de couple aux quatre roues. L’autonomie annoncée varie entre 417 km et 449 km selon la très optimiste norme européenne WLTP. Outre son poids beaucoup plus important par rapport au X2, cet iX2 voit le volume de son coffre diminuer, de 560 L à 525 L. Les X2 et iX2 partagent de manière flexible – en compagnie de la Mini Countryman – la même chaîne d’assemblage.